Cerrione, al via lavori di messa in sicurezza dei rii

A Cerrione sono iniziati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza del reticolo idraulico minore del bacino del torrente Elvo. I lavori riguardano il primo lotto per un importo di 890.000 euro. Un intervento confluito nel PNRR Missione 2. “Lavori aggiudicati dalla Stazione appaltante della Provincia di Biella – spiega il sindaco Anna Maria Zerbola - In particolare riguarda la pulizia del rio parallelo alla 143. Un corso d’acqua che, negli anni, ha creato problemi di piena e di allagamento. Saranno anche effettuati tagli di vegetazione ripariale all’interno dell’alveo del Rio Sifogna, fino all’incrocio con via Kennedy in zona San Benedetto. Il totale dei lavori si aggira ad una cifra di 717.435,63.Tutti i terreni occupati per i lavori verranno rimborsati ai proprietari gli oneri di occupazione del suolo”.