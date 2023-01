Tante persone a Biella per la fagiolata della Croce Rossa FOTO

I volontari hanno distribuito piatti caldi presso il cortile della sede (servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Dopo due anni di pausa forzata per la pandemia, è tornata a Biella la fagiolata della Croce Rossa. Domenica 15 gennaio, dalle 12, i volontari hanno distribuito piatti caldi presso il cortile della sede in via Quintino Sella 61, a Biella. Grande partecipazione con molti biellesi giunti nel capoluogo con pentole e padelle.