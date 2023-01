Sfilate di trattori e benedizione dei mezzi, a Benna la Festa del Ringraziamento(servizio di Nicola Rasolo per newsbiella.it)

Grande partecipazione a Benna per la Festa del Ringraziamento, andata in scena questa mattina, 15 gennaio. A realizzarla il Gruppo Agricoltori e Carrettieri di Benna, Massazza, Verrone e Villanova Biellese. In piazza dei Benedettini si sono dati appuntamenti numerosi mezzi agricoli.

A seguire, si è tenuta la benedizione dei trattori assieme alla sfilata per le vie del paese. Infine, messa in suffragio dei carrettieri e degli agricoltori defunti celebrata da Don Paolo.