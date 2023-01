Biella sempre più smart, cerca privati che mettano punti di ricarica di veicoli elettrici

Tra le condizioni che saranno richieste, come si legge nella delibera di giunta che stabilisce le linee di indirizzo che dovranno essere seguite nella redazione della manifestazione di interesse, ci sono la loro localizzazione nel Piazzale De Agostini, la concessione onerosa del diritto di superficie per un massimo di anni 12 dell’area necessaria all’installazione dell’impianto con costi a totale carico del richiedente compresi i costi notarili, di frazionamento e di accatastamento del manufatto. Non solo: tutte le spese di fornitura, installazione, segnaletica, gestione e manutenzione dovranno essere a carico dell’operatore economico che dovrà anche garantire pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area concessa.

percentualmente superiore al 5% dei posti auto destinati a parcheggio libero (con segnaletica orizzontale di colore bianco) disponibili per singola via o piazza e le richieste non potranno riguardare posti auto già oggetto di concessione per la sosta a pagamento.