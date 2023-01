A Galfione si festeggia Sant'Antonio Abate, FOTO

Al via nella serata di oggi sabato 14 gennaio a Galfione, frazione di Occhieppo Superiore, i festeggiamenti del patrono Sant’Antonio Abate. Tante le persone che come da tradizione si sono date appuntamento in chiesa per la funzione.

Terminata la Santa Messa, verrà distribuito il tradizionale “suet”, pietanza tipica piemontese a base di polenta, formaggi e salsiccetta, quindi seguirà il “concerto spirituale per un tempo che ha bisogno di speranza”.

La festa proseguirà domani, domenica 15 gennaio, con la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale, alle ore 11, seguita da un aperitivo per tutti in oratorio.