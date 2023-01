Biella Jazz Club, al via la Stagione 2023 con Martino Vercesi Trio

E' con grande piacere che possiamo annunciare la ripresa delle attività del Biella Jazz Club, martedì 17 gennaio alle ore 21,30 con il concerto di Martino Vercesi Trio, in un tributo a Thelonious Monk.

Dopo alcuni mesi di attesa riprendono i concerti nella storica sede di Palazzo Ferrero. Le motivazioni erano gli aggiornamenti della documentazione per l'utilizzo della struttura di proprietà della Città di Biella. Un doveroso ringraziamento va al Sindaco Corradino e all'assessore alla Cultura Gaggino, che con l'ausilio degli assessori Tosi, Bessone, Moscarola e Greggio si sono spesi per risolvere le questioni legate alla sede attraverso il lavoro dei dirigenti e dei funzionari comunali. Tutti hanno dimostrato un grande attaccamento e rispetto per quello che è il più antico Jazz Club d'Italia e uno tra i più blasonati nel mondo.