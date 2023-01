Caldesi, capogruppo Fdi Biella, in difesa di Speziga: "E' stato presente a diversi consigli comunali"

"Lo Spiffero" ha definito il consigliere comunale di Biella residente a Salerno Arturo Speziga "fantasma", e ora il Capogruppo di Fratelli d’Italia Livia Caldesi scrive una nota in sua difesa.

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ho letto in questi giorni numerosi articoli pubblicati riguardanti il Consigliere Arturo Speziga, francamente con un pizzico di sorpresa, e credo, anche in qualità di suo capogruppo, di dover definitivamente intervenire su questo “caso”, consentitemi, più ciarliero che di sostanza.

Sorpresa per la tempistica, poiché il Consigliere Speziga, eletto nella Lega e subentrato a un Consigliere dimissionario di questo gruppo, ha aderito a Fratelli d’Italia all’inizio del 2021 e la notizia, curiosamente divulgata da Lo Spiffero, in realtá non denuncia nulla che giá non fosse noto e di pubblico dominio. Che la Lega abbia mal digerito la perdita di un suo Consigliere é comprensibile e che Fratelli d’Italia abbia politicamente beneficiato dell’adesione di Arturo Speziga al proprio gruppo consiliare é evidente a tutti. Seccante sará stato in particolare, credo, per il capogruppo della Lega che, con la perdita di quel Consigliere, non poteva più contare su un gruppo numericamente autosufficiente.

Ma la vicenda non ha una valenza di squisita opportunità politica, atteso che le competenze di Arturo Speziga, che il suo originario gruppo di appartenenza non ha avuto modo di apprezzare, si sono sempre rivelate preziose e sempre hanno contribuito alla definizione delle nostre linee di partito in Consiglio Comunale.

Sostenere infine che il Consigliere Arturo Speziga non abbia mai partecipato personalmente alle sedute del Consiglio é poi ovviamente falso, essendo stato presente a diversi Consigli Comunali sempre assicurando, soprattutto, il proprio voto favorevole alle linee dell’Amministrazione cittadina; cosa non banale e neppure scontata atteso che siedono nell’Aula di Palazzo Oropa Consiglieri Comunali di maggioranza - non del mio Gruppo - che pur risiedendo nel Biellese non sempre hanno assicurato il numero legale né il sostegno al Sindaco con il loro voto favorevole. Questo é quanto…."