Caro benzina, Biella tra le province della penisola più a buon mercato

L’aumento dei prezzi dei carburanti ha messo in difficoltà molte famiglie italiane, ma per il territorio Biellese la situazione sembra essere meno drammatica rispetto ad altri.

Biella, infatti, si trova tra le province dove la benzina è meno cara, secondo i dati di Staffetta Quotidiana dell’11 gennaio. Con una media di 1,903 euro al litro, la nostra provincia si classifica in terza posizione, seppur trovandosi comunque al di sopra della media nazionale (1,812 euro al litro). Il titolo di provincia più economica in assoluto per la benzina servita spetta a Rieti (1,883 euro al litro), seguita da Rovigo (1,887 euro al litro).

Anche nella classifica dei distributori self service Biella si trova in buona posizione, con una media di 1,787 euro al litro, al di sotto della media nazionale. A superare Biella in questa categoria sono Ancona (1,761 euro al litro), Terni (1.764 euro al litro), Fermo (1,767 euro al litro) e Macerata (1,773 euro al litro).

Meno bene invece per i prezzi del diesel. Biella non compare, infatti, tra le province più convenienti per questo carburante, né in modalità servita né ai distributori automatici. Le province più economiche per il diesel servito sono Benevento (1,951 euro al litro) e Napoli (1,957 euro al litro). Seguono Udine, Salerno e Sassari che oscillano tra l’1,968 e l’1,982 euro al litro. Nella categoria self service spiccano invece Fermo (1,831 euro al litro), Ancona (1,838 euro al litro), Terni (1,840 euro al litro), Macerata (1,841 euro al litro) e Livorno (1,846 euro al litro).

A livello nazionale, il Nord Italia si posiziona al di sopra della media nazionale per la benzina self, con una media massima di 1,91 euro al litro registrata a Lecco. Più convenienti, invece, centro e Sud Italia con il prezzo medio minimo di 1,76 euro al litro registrato ad Ancona. A livello europeo l’Italia si posiziona al quinto posto tra i paesi con la benzina più cara, preceduta da Finlandia e Danimarca (1,91 euro al litro), Grecia e Francia (1,85 euro al litro).