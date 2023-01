Alice nel Paese delle Meraviglie a Vigliano

Ritorna la rassegna Interscambi Coreografici organizzata dalla Fondazione Egri per la Danza mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 17 con lo spettacolo per bambini Alice nel Paese delle Meraviglie presentato dalla Compagnia La Contrada del Teatro Stabile di Trieste.

Causa temporanea chiusura del teatro Erios per lavori di ristrutturazione la sede dell’appuntamento sarà la palestra comunale di Vigliano Biellese. La Rassegna Interscambi Coreografici è il ricco cartellone in cui si intrecciano le produzioni della Compagnia EgriBiancoDanza con spettacoli di prestigiose Compagnie ospiti nazionali e internazionali, tutte accomunate dalla condivisione degli stessi valori culturali ed artistici sia dal punto di vista della produzione coreografica sia sul versante della formazione con appuntamenti appositamente pensati per coinvolgere il pubblico e le scuole.