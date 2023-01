Via Milano, auto contro furgone in sosta. Una persona in ospedale

Incidente nella mattina di oggi 14 gennaio a Vigliano intorno alle 11,30.

Il conducente di un'auto mentre percorreva via Milano, per cause ancora da accertare ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un furgone in sosta.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso e la viabilità e il passeggero dell'auto che ha provocato il sinistro è stato trasportato in ospedale per controlli dal 118.