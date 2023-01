Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat" si presenta e dà il via al tesseramento

Legambiente Circolo Biellese "Tavo Burat" organizza per venerdì 20 gennaio 2023, ore 21, alla sede ARCI di Biella (strada alla Fornace 8/B) una serata per presentare le attività dell'associazione, in occasione dell'annuale campagna tesseramento.

In particolare, nel corso della serata il socio Samuele Ratti illustrerà, anche con una serie di fotografie, il tema degli alberi di pregio, di cui il biellese è particolarmente ricco. Un'occasione per fare il punto su come valorizzare e tutelare questo patrimonio, quando procedere per chiedere l'iscrizione al Registro degli Alberi Monumentali o quali altre iniziative è possibile intraprendere per la cura e la promozione turistica di tali beni.