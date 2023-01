"E' difficile perchè le strade sono devastate e si deve fare lo slalom tra i cantieri, ma se si vuole la fibra ottica i lavori si devono fare ed è chiaro che qualche disguido c'è", spiega il sindaco di Quaregna Cerreto che continua.

"In previsione dell'Open Day della scuola primaria, possiamo dire che garantiremo l'attivazione della fibra a pieno regime da settembre 2023. Un motivo in piu per iscrivere i bambini, lo stabile e' dotato delle migliori tecnologie al momento disponibili".