Gli appuntamenti della Parrocchia di San Paolo a Biella in attesa della festa patronale

La parrocchia di San Paolo, Biella, si prepara alla celebrazione della festa patronale con diversi eventi per riunirsi in preghiera.

Il primo appuntamento è domani, domenica 15 gennaio, alle ore 18, con l’Adorazione delle Sante Quarant’ore, il canto dei vespri e la processione all’interno della chiesa.

Segue, domenica 22 alle ore 16 presso la chiesa, l’Unzione degli Infermi. L’invito è aperto a persone affette da malattie terminali o molto gravi e persone molto anziane.

Per chi non potesse partecipare ma desiderasse ricevere il Sacramento è possibile contattare la parrocchia al numero 015 23512.

L’ultima funzione è prevista per venerdì 27 gennaio, alle ore 21 in chiesa, con l’incontro in preghiera per le famiglie.