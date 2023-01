La forza dei piccoli negozi di paese, a Vallanzengo c'è chi resiste

Tanti piccoli negozi di paese piano piano abbassano le serrande una volta per tutte, ma alcune realtà, come succede a Vallanzengo, fanno di tutto per restare in vita.

Simone Zanellato, proprietario del negozio di alimentari racconta la sua esperienza. La sua storia inizia quasi 20 anni fa, quasi per caso. Insieme alla moglie, Simone, decide di lanciarsi in una nuova avventura e rilevare il negozio di alimentari del paese.

“Non sapevo nulla di questo mondo - racconta il proprietario - . Ho provato a lanciarmi in questa avventura e sono ancora qui dopo 16 anni”. Non sono mancate le difficoltà iniziali e il negozio non era molto frequentato. La perseveranza di Simone, però, gli ha permesso non solo di mantenere la clientela locale ma anche di attirare clienti esterni: “I turisti milanesi fanno tappa qui per il formaggio buono” spiega Simone. Punto di forza del negozio sono proprio i suoi prodotti, specialmente i salumi selezionati del territorio e i formaggi, ma anche i freschi ed i prodotti confezionati.

Oltre alla qualità dei prodotti, anche il rapporto con la clientela contribuisce al successo del negozio: “Le persone oramai mi conoscono e si fidano. E’ un ambiente caldo e non freddo come magari a volte può essere quello di un supermercato” racconta il proprietario, sempre disponibile per scambiare due chiacchiere ed un caffè.

Il mantenimento del negozio non è privo di difficoltà. I cittadini di Vallanzengo sono principalmente anziani, manca un ricambio generazionale e la pandemia ha contribuito a peggiorare la situazione. Per fronteggiare il problema durante il lockdown negli anni passati il negozio ha creato un servizio di consegne a domicilio: “Il servizio ha funzionato bene” spiega Simone che oltre ai propri prodotti ha consegnato farmaci ai cittadini in difficoltà. Il negozio mantiene ancora attivo il servizio, rivolto ai cittadini che per l’età avanzata o per motivi di salute faticano a muoversi da casa.

Oltre a questo, il negozio affronta il problema del rincaro delle materie prime, lamentato anche dagli stessi clienti. Questi ostacoli, però, non oscurano l’importanza dei negozi di paese: “Sono delle risorse da mantenere in vita” afferma Simone. Specialmente in realtà piccole, spesso isolate e poco collegate ai centri urbani, queste attività rappresentano una comodità importante per i cittadini, ma soprattutto, sono fondamentali per la diffusione delle eccellenze gastronomiche del territorio.