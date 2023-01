Nuova Sabatini: investimenti Green dal 01/01/2023 - contributo a fondo perduto ca 10%

L’art. 1, c. 227, della L. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte delle MPMI.

Nello specifico, dal 01/01/2023 si tratta di «INVESTIMENTI GREEN» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla MPMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575% (ca 10% contributo a fondo perduto valore imponibile del bene). In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

La misura resta sempre attiva ed invariata per gli INVESTIMENTI ORDINARI (acquisto con finanziamento o acquisizione con leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali), con valore interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% (ca 7% contributo a fondo perduto valore imponibile del bene).

La misura resta invariata per gli INVESTIMENTI in beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “INDUSTRIA 4.0” con valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% (ca 7% contributo a fondo perduto valore imponibile del bene).