In biblioteca a Biella c'è la sezione dedicata alle opere scritte in lingua originale

Leggi originale alla Biblioteca di Biella

Leggere in lingua originale, oltre ad essere un vero piacere, è un metodo efficace per migliorare la conoscenza di una lingua.

Hanya Yanagihara è tra le scrittrici contemporanee più apprezzate. Il suo romanzo cult “Una vita come tante” (titolo originale “A little life”), è diventato un vero e proprio caso editoriale, non solo per la qualità narrativa e per la delicatezza delle tematiche affrontate, ma anche grazie ai social e al passaparola su TikTok in particolare, dove spesso appare in testa alle classifiche ed è tra quelli presenti in biblioteca.