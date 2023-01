Tenta la truffa delle monetine in un parcheggio, che per fortuna non va a buon fine

Una donna nel parcheggio di un supermercato sarebbe stata avvicinata da un'altra che avrebbe tentato di mettere in atto la "truffa delle monetine" sostenendo che le fossero cadute appunto delle monete. Fortunatamente, la donna presa di mira dalla truffatrice però non ci sarebbe cascata in quanto sicura di non aver perso nulla, quindi l'altra si sarebbe allontanata senza pretese.

E' quanto è accaduto ieri giovedì 12 gennaio a Vigliano Biellese, anche grazie alla campagna importante che stanno facendo le forze dell'ordine per sensibilizzare i cittadini sui vari tentativi di truffa.

Sul posto si sono recati i Carabinieri per gli accertamenti del caso, ai quali però infine la donna presa di mira dalla truffatrice non ha sporto denuncia.