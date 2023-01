Incendio nella notte nell'impianto A2A a Cavaglià, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento nella notte a Cavaglià da parte dei Vigili del Fuoco nell'impianto di trattamento dei rifiuti A2A.

Squadre di Biella e di Santhià sono state chiamate intorno all'1 dall'azienda e sono rientrate alle 4, per lo spegnimento di un rogo che ha interessato un trituratore che al momento non era in funzione.

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno comunque trovato la situazione sotto controllo. Hanno proceduto con i rilievi del caso e alla messa in sicurezza dell'area.

L'impianto non ha fortunatamente subito importanti danni, in quanto è bruciata solamente la parte elettrica del macchinario, ed è tutt'ora in funzione.

Starà ai tecnici stabilire le cause dell'incendio.