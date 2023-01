Carcere di Biella, il Provveditore Regionale Russo risponde al Si.N.AP.Pe.

In una nota a inizio anno il Si.N.AP.Pe. aveva posto all'attenzione del Provveditore regionale Rita Russo alcune problematiche che riguardano la casa circondariale di Biella (leggi qui Carcere di Biella) Di seguito ecco la risposta del Provveditore Russo:

"Facendo riferimento alla nota dei sindacato Sinappe, si assicura il costante interessamento di questo Ufficio rispetto alla situazione della Casa Circondariale di Biella evidenziando al riguardo che, rispetto alla richiesta di trasferimento da parte della Direzione di n. 15 detenuti, ad oggi 12 sono stati già allocati in altre strutture mentre uno risultava prossimo al fine pena e per i restanti due è stata richiesta l'assegnazione extra distretto alla competente articolazione dipartimentale.

Per quanto riguarda le problematiche relative alla carenza di personale si comunica che durante le recenti festività di fine anno sono stati inviati a supporto della CC di Biella un Dirigente di Polizia Penitenziaria e un sovrintendente; è stato inoltre disposto l'invio in missione dalla CC di Novara di Iunità del ruolo ispettori e di 1 sovrintendenti. Per quanto attiene alla programmazione dei servizi, si sottolinea che questo Ufficio, a seguito di precedente segnalazione di codesta Sigla, era già formalmente intervenuto con nota n. 69234 del 12/ 12/2022 di cui, con la presente, si dispone riscontro at vista da parte della Direzione. Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti".