Incidente nella mattina di oggi 13 gennaio a Biella in via Macallè. Un bambino di 6 anni intorno alle 8,10 è stato investito e trasportato in ospedale in codice giallo.

Sul posto, oltre al 118 è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi del caso.

Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il bambino stesse attraversando sulle strisce quando una macchina lo avrebbe investito. Alla guida c'era una donna del '69 al volante di una Mini.