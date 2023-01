"Una comunità verso il cambiamento" parte da Chiavazza. Il progetto coinvolge oltre 120 ragazzi

La Società Cooperativa Sociale ONLUS Tantintenti è stata scelta come soggetto partner dal settore Servizi alla Persona del comune di Biella per la coprogettazione e la realizzazione del progetto “Una comunità verso il cambiamento”. L’iniziativa coinvolge oltre 120 ragazzi, di 8 classi tra 1a e 3a media, del quartiere di Chiavazza, Biella.

L’assessore alle Politiche sociali Isabella Scaramuzzi spiega: “Una delle ricchezze del quartiere di Chiavazza è l’alto numero di giovanissimi che, se da una parte vivono in un quartiere ampio, immerso nel verde, con aree gioco e parchi, dall’altra però necessitano di attività extrascolastiche e luoghi diffusi di socializzazione e di aggregazione, in cui sperimentare azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione all’uso e gestione di beni condivisi dalla comunità".

Il quartiere, infatti, è il secondo più popoloso di Biella, nonché quello con la più alta concentrazione di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni della città e quindi terreno più che fertile per lo sviluppo del progetto. L’obiettivo specifico è quello di creare una rete di Associazioni e istituzioni sul territorio per avviare attività educative e ricreative sia durante i mesi scolastici che quelli estivi.

Il progetto ha avuto inizio lo scorso ottobre con la coprogettazione tra il Comune di Biella, il settore Servizi alla Persona e la Cooperativa Tantintenti. La progettazione è poi continuata con gli incontri con la comunità educante, formata da numerose Associazioni locali, dai rappresentanti dell’istituto comprensivo Biella II, da operatori dei Servizi Sociali, dalla dirigente Germana Romano e dall’assessore Isabella Scaramuzzi.

Il primo dei due laboratori organizzati con i ragazzi, intitolato “Tutta la mia città…”, si è focalizzato sui luoghi del cuore, ovvero i luoghi dove i ragazzi coinvolti ritengono di sentirsi più a loro agio. Sono sorte interessanti riflessioni su cosa voglia dire stare bene, sulla casa e anche sull’esperienza del lockdown durante la pandemia. Il secondo incontro, invece, è stato un esercizio di democrazia. I ragazzi si sono misurati con temi intensi come il rispetto delle regole, la convivenza con gli altri e la definizione di un quartiere ideale. Sempre in questi mesi è stato avviato un progetto di Photovoice dal titolo “Sguardi nuovi”, un laboratorio fotografico per stimolare i ragazzi a parlare di sé tramite la propria creatività, ma anche per proporre delle prospettive diverse del quartiere di Chiavazza.

Dal 20 gennaio verrà proposto un calendario per i prossimi mesi, che occuperà i pomeriggi di lunedì e venerdì, per poi concludersi nel mese di luglio con il summer camp, alcuni spazi pomeridiani con attività all’aperto gestite dalla cooperativa Tantintenti. Le attività riprenderanno poi a settembre 2023 fino alla chiusura definitiva del progetto con il summer camp di luglio 2024.

“La vera sfida - conclude Isabella Scaramuzzi - sarà quella di dare continuità e generatività al progetto stesso oltre la sua durata, da parte di una comunità educante (fatta di istituzioni e di cittadini) che sente l’esigenza di continuare a prendersi cura delle proprie giovani generazioni”.