In occasione dell’80° anniversario della battaglia di Nikolajewka del 1943, la sezione Alpini di Biella e il Gruppo Biella Piazzo organizzano la Santa Messa in suffragio “di chi non è tornato a baita”.

La funzione si terrà sabato 28 gennaio alle ore 18 presso la chiesa di San Giacomo a Biella Piazzo, e sarà accompagnata dal coro A.N.A Stella Alpina del Gruppo Alpini di Vergnasco, Cerrione e Magnonevolo.