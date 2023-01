Escursioni famigliari, 2 appuntamenti

A gennaio si terranno due laboratori in presenza presso la sede del Centro per le Famiglie IRIS-Il Patio, in via Caraccio 2/A. Fanno parte dei percorsi formativi gratuiti di sostegno alla genitorialità e cura dei Centri per le famiglie della Regione Piemonte. Si tratta di incontri partecipativi con esperti per genitori e famiglie.

Ecco di seguito il programma:

- domani, sabato 14 gennaio 2023: 9.30-12.30 “La Scuola: trovare il proprio posto. Ansia da prestazione, bullismo e chat delle mamme: come affrontarle?” – Conduce Matteo Locatelli. L’incontro delinea diverse questioni per aprire riflessioni su come affrontarle, evidenziandone eventuali nodi critici. Codice per l’iscrizione BI1 (entro il 9 gennaio 2023).

- sabato 21 gennaio 2023: 9.30-12.30 “I conflitti e la capacità educativa. Conflitti, litigi, violenza, aggressività e rabbia. Cosa sono e come gestirli” – Conduce Davide Cadeddu.L’incontro si propone di offrire alcuni strumenti di analisi e intervento, per non avere paura dei conflitti e per sostenere i propri figli e le proprie figlie in relazioni autentiche. Codice per l’iscrizione BI2 (entro il 16 gennaio 2023).