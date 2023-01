Quaregna Cerreto, il sindaco Giordani: "Attenzione, Fontana Maggia non è sottoposta a controlli", FOTO

In questi giorni è apparso un cartello in via Libertà a Quaregna Cerreto a firma del sindaco Katia Giordani: "La fontana si trova in un' area privata e non è soggetta a controlli".

"Fontanella Famiglia Maggia - spiega il primo cittadino - non è mai stata acquisita né dal Comune di Cerreto Castello che ha finanziato l'opera, ovvero, lastricato, manufatto di pietra e accessori di arredo urbano, né dal Comune di Quaregna Cerreto. La fonte resta privata, in area privata, l'acqua non è soggetta a controlli da parte dell'ASL, se non per espressa richiesta dei proprietari del fondo. Questa la motivazione dell'avviso firmato dalla sottoscritta".

"Ho dovuto mettere questo cartello - continua il sindaco - perchè ci sono tante persone che vanno a prendere l'acqua lì, e non solo di Quaregna Cerreto. Qualcuno dice anche che la consiglia l'Asl e così non va bene, non è assolutamente vero, sono dicerie. Non è nostra ed è giusto che le persone sappiano a che cosa vanno incontro, poi è chiaro che ognuno è responsabili delle proprie azioni".