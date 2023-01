Seab, procede il Piano di Concordato

Seab Spa comunica che in data 8 gennaio è in corso di effettuazione il primo pagamento per complessivi Euro 3.371.156 così come previsto dal Piano di Concordato.

Dopo aver ottenuto, nello scorso mese di luglio, l’omologazione del concordato da parte del Tribunale di Biella, la Società ha provveduto, nei tempi previsti dal piano concordatario, al pagamento dei creditori in prededuzione e di parte dei creditori privilegiati.

Le risorse per il pagamento di cui sopra provengono dall' ottimizzazione della gestione operativa e degli incassi da parte della società. Il processo di risanamento di Seab è dovuto all' eccellente lavoro svolto dal precedente cda guidato da Luca Rossetto e proseguito dall' attuale cda in carica.

Proseguirà, nei termini previsti, il pagamento ai creditori delle successive tranche in ottemperanza a quanto previsto dal concordato stesso, che soddisferà il 100% dei creditori chirografari, evento del tutto straordinario quando si tratta di procedure concorsuali.