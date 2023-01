Le video-adozioni di newsbiella.it: i pelosi de Il Pioppeto, FOTO e VIDEO

Ogni anno in Italia vengono abbandonati circa 130.000 animali domestici, tra cani e gatti, e quasi l’80% rischia la morte per le strade delle nostre città. Per fortuna a portare una scintilla di speranza ci pensano Associazioni, rifugi e canili i cui volontari si prendono cura degli animali abbandonati o maltrattati da padroni irresponsabili.

Tra questi, abbiamo parlato con Marco Borin, responsabile de Il Pioppeto, rifugio e centro cinofilo con sede in Via Andriana 6 a Sandigliano.

La storia de Il Pioppeto inizia quasi trent’anni fa, prima come pensione per cani e dopo come rifugio autorizzato fino ad evolversi negli anni anche in centro cinofilo. Il cascinale che ospita i cani è specchio dell’evoluzione del rifugio: saloni riscaldati, un ospedale con due infermerie, abbeveratoi automatici e una piscina estiva sono solo alcune delle caratteristiche che rendono Il Pioppeto unico.

I volontari del rifugio si occupano di cani che arrivano da tutta Italia, specialmente dal Sud, ma anche dal resto dell’Europa, come Albania e Spagna dove si impegnano a togliere i cani dalle “perreras”, strutture che violano ogni diritto degli animali e prevedono la loro soppressione dopo alcuni giorni.

La dedizione e la precisione del lavoro dei volontari del Pioppeto ha fatto sì che il rifugio venisse citato da programmi televisivi come Striscia la Notizia e Studio Aperto, ma soprattutto ha attirato l’attenzione di altre Associazioni con cui Il Pioppeto ha collaborato in progetti importanti. Primo tra questi la collaborazione con ENPA Firenze, insieme a cui Il Pioppeto ha contribuito allo smantellamento di un “canile lagher” accogliendo 140 cani nel corso di 4 anni.

Altro importante risultato è stata l’accoglienza e rieducazione di 21 pitbull sequestrati da combattimenti clandestini in Sicilia. Ma il lavoro del rifugio non si ferma, e i progetti di Marco Borin sono molto chiari: a breve sarà nominato ufficialmente Guardia Particolare Giurata con l’obiettivo di aprire una sede OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), la prima del Biellese.

Marco coglie anche l’occasione per ricordare che il rifugio è sempre in cerca di nuovi volontari che condividono la passione per i nostri amici a quattro zampe.

E ora, conosciamo i pelosi:

OSSO

Questo cagnolone è Osso, di 7 anni, castrato e in perfetta salute. E’ ospite del rifugio da due anni e mezzo e cerca una famiglia che lo accolga. E’ bravo con cani femmina, non ancora socializzato con altri maschi o altri animali. Con le persone è buono ma ama i suoi spazi, non è estremamente coccolone ma dimostra in altri modi il suo affetto.

SIMBA

Questo splendido meticcio di border collie è Simba, di 3 anni e in perfetta salute. E’ un cane molto intelligente, socializzato con altri cani, gatti e addirittura galline! Educato al guinzaglio e abilissimo nuotatore. E’ un cane perfetto per le campagne biellesi, ma non solo. Inizialmente è timido con gli sconosciuti, ma non fatica a prendere fiducia e rivelare la sua personalità frizzante.

EROS

Questo cucciolone di 3 anni, Eros, ha bisogno di una famiglia speciale. E’ un cane fobico, arrivato al rifugio completamente terrorizzato dall’essere umano e dall’ambiente che lo circondava. Grazie ai volontari è riuscito a fidarsi delle persone, ma richiede molta delicatezza e pazienza. Quando si conquista la sua fiducia, Eros ruba il cuore e rivela la sua indole affettuosa. E’ socializzato con altri cani, sia maschi che femmine.

NALA

Anche Nala, di 1 anno, ha una storia particolare. E’ stata recuperata dalle campagne del Sud Italia e non si fidava delle persone. Oggi, Nala è ancora timida ma ha fatto passi da gigante. E’ una cagnolina affettuosa che cerca una famiglia con cui fare nuove esperienze per sconfiggere la sua timidezza.

ZEUS

Questo ragazzone è Zeus, un pitbull di 7 anni dal passato difficile. Salvato da combattimenti clandestini in Spagna e da una perrera, è arrivato in rifugio come un cane aggressivo. Con pazienza ed attenzione i volontari sono riusciti a rieducarlo e ora non ha nessun problema con le persone. Non disdegna le coccole purché nel rispetto dei suoi tempi e dei suoi spazi, tendenzialmente è lui a cercarle quando ha bisogno di affetto. E’ un cane dalla personalità allegra e dall’animo dolce, non ama infatti stare da solo. Cerca una famiglia senza bambini che sia presente, paziente e che voglia conoscerlo davvero.

Per maggiori informazioni su Il Pioppeto visitare:

il sito web http://www.ilpioppeto.info/

la pagina Facebook https://www.facebook.com/canileilpioppeto/

il profilo Instagram @rifugioilpioppeto e TikTok @cinofiliilpioppeto

Oppure contattare il numero 328 2454576