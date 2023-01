Pettinengo cerca un gestore per Villa Piazzo

Il Comune di Pettinengo ha pubblicato una procedura di evidenza pubblica per individuare di un ente del terzo settore cui assegnare in comodato decennale il complesso immobiliare denominato “Villa Piazzo”.

Tra le condizioni richieste c'è quella di sostenere l’offerta di servizi per la Comunità locale. In particolare si specifica che il complesso “Villa Piazzo” è vincolato alla destinazione di favorire l’elevazione culturale, la ricreazione e l’utile impiego del tempo libero della popolazione del Comune di Pettinengo in particolare e del Biellese in generale. Conseguentemente, detto complesso deve essere destinato a: • attività sportive, culturali e folcloristiche organizzate o patrocinate dall’Amministrazione Comunale di Pettinengo, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti Biellesi interessati a tali attività;

• attività sociali, convegni e riunioni di studio organizzati o patrocinati dall’Amministrazione Comunale di Pettinengo, anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali contermini, con le allora Comunità Montane della Valle di Mosso, dell’Alta e della Bassa Valle del Cervo e con le Associazioni Professionali di Categoria del Biellese;

• gli stabili possono anche essere concessi in uso per cerimonie e ricevimenti privati, ma esclusivamente se organizzati da o interessanti i Cittadini di Pettinengo;

• gli immobili non possono essere destinati ad ospitare manifestazioni od attività di qualsiasi genere organizzate o promosse da organizzazioni politiche o sindacali, o che, anche se organizzate o promosse da terzi, abbiano per oggetto temi e contenuti politici o sindacali.

L’assegnatario potrà e dovrà quindi utilizzare il complesso immobiliare “Villa Piazzo” per la realizzazione delle attività sopra individuate, oltre che di quelle ulteriori attività di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 che avrà indicato nel progetto di gestione, purché compatibili con quelle di cui sopra.

Possono partecipare alla procedura di assegnazione del complesso immobiliare gli Enti del Terzo Settore, come definiti all’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, ad eccezione delle imprese sociali, e quindi, nello specifico, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per partecipare al bando per l’affidamento in comodato dei locali ciascun soggetto interessato deve presentare apposita istanza che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pettinengo, entro le ore 12,00 del giorno 31 gennaio 2023.