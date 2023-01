Lavori in corso domani, venerdì 13 gennaio, alla galleria Berchelle lungo la Panoramica Zegna, dove si svolgeranno attività di verifica degli ancoraggi della sensoristica stradale presenti nella galleria.

Per permettere l’esecuzione dell’intervento, dalle 9 alle 13 sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo, alternativamente in direzione Quaregna e Valdilana, tra i km 18+100 19+000 della Panoramica Zegna.