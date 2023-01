Camburzano, convenzione con Mongrando per l’asilo nido - Foto di repertorio

Nel 2023 i bambini di Camburzano, in età compresa tra i 6 mesi ed i 3 anni, frequenteranno l’asilo nido comunale di Mongrando.

Questo dice la convenzione, approvata dai consigli comunali di entrambi i Comuni, ed in vigore dallo scorso 9 gennaio fino al 31 dicembre 2023.

La convezione stabilisce inoltre che non risulta economicamente sostenibile per il Comune di Camburzano istituire un asilo nido che soddisfi le richieste dei cittadini residenti. E che il Comune di Mongrando si impegna ad accogliere i bambini di Camburzano alle stesse condizioni di quelli residenti a Mongrando, secondo le modalità previste dal proprio regolamento in materia.