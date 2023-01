Cantieri di lavoro per over 58, a Rosazza si cerca un cantierista

L’amministrazione comunale di Rosazza rende noto che fino al 6 febbraio 2023 è possibile presentare la domanda per i cantieri di lavoro regionali per over 58. Sarà infatti attivato a seguito di selezione cantiere di lavoro per 1 operatore da impegnarsi in piccole mansioni a supporto degli anziani residenti, alla manutenzione delle strade comunali interne al paese quali, a titolo di esempio, lo spargimento di sale nella stagione invernale e il taglio dell’erba nel periodo estivo.

Interventi di piccola manutenzione dei fabbricati e aree comunali quali il parco pubblico (con manutenzione ordinaria del verde), il lavatoio, le aree di parcheggio e i sentieri pedonali. I cantieri di lavoro avranno una durata di 12 mesi complessivi, con un impegno di 20 ore settimanali e un’indennità giornaliera di 20,10 euro/giornata lordi (erogati dalla regione), oltre alla somma di € 500,00 mensili erogati dal comune quale rimborso spese.

I soggetti destinatari dovranno aver compiuto 58 anni di età alla data del 6 febbraio 2023 ed essere residenti in via continuativa sul territorio della regione Piemonte da almeno 12 mesi. Devono essere disoccupati ai sensi del d.lgs 150/2015, non devono essere percettori di ammortizzatori sociali (eccetto rei e reddito di cittadinanza) e non devono essere inseriti in altre misure di politica attiva.

La selezione dei candidati avverrà sulla base di un punteggio determinato dalla combinazione dell’età anagrafica posta in relazione all’anzianità contributiva previdenziale certificata dall’estratto contributivo Inps (requisito come da indicazioni regionali) oltre ad ulteriori criteri di priorità legati all’indicatore Isee , durata dello stato di disoccupazione e residenza in uno dei comuni della Valle Cervo. Il bando e la domanda sono scaricabili sul sito del comune di Rosazza. Per informazioni: tel. 015-60092