Raddoppio della Trossi, Maio: “Un passo in avanti per fare uscire Biella dall'isolamento”

“Ero consigliere quando proposi in Provincia l'idea del raddoppio della Strada Trossi e tutti, anche la minoranza, si dimostrarono subito d'accordo. E oggi, a 3, 4 anni di distanza, quest'idea sta diventando finalmente realtà”, racconta Federico Maio, oggi vicepresidente dell'ente di via Sella.

“Già allora si era pensato a fare tre lotti: il primo fino alla rotonda all'altezza di Candelo, il secondo fino a Verrone e il terzo fino a Benna. Il progetto preliminare è stato redatto da uno studio di Milano. E finalmente in consiglio lunedì abbiamo deliberato il mutuo di 3,5 milioni per procedere. Prima non potevamo con l'ente in dissesto. Ora che ne abbiamo avuta la possibilità abbiamo compiuto un primo grande passo per pensare di fare uscire Biella dall'isolamento”. La velocità lungo l'arteria resterà la stessa, tra i 50 e i 70 km orari. Cambierà però il fatto che ci saranno due corsie però anziché una. “La nostra sarà una messa in sicurezza della Strada – prosegue Maio - , ma raggiungere Carisio sarà più semplice rispetto a quanto lo è oggi”.

Il primo pezzo arriverà fino alla rotonda di Candelo. “Sarà lungo circa 3 km – spiega il vicepresidente - . Rifaremo l'illuminazione, saranno fatti i passaggi pedonali, messi spartitraffico. Verrà realizzata una nuova rotonda”.

Maio butta un occhio anche al futuro: “Mi rendo conto che stiamo parlando di una sola strada quando ce ne sono tantissime in uno stato disastroso. Il problema è che il raddoppio della Trossi sarà fatto con soldi nostri, accendendo un mutuo, cosa che non possiamo fare per le manutenzioni ordinarie. Ci vorrebbero 10 milioni per sistemare tutte le strade della Provincia, che non abbiamo. L'ente vive di trasferimenti. Le uniche entrate che ha sono l'IPT (Imposta provinciale di trascrizione) e l'RC, ma purtroppo si comprano meno auto e sono sempre meno quelle che viaggiano con l'assicurazione. Non a caso nell'assemblea dei sindaci sempre lunedì, abbiamo chiesto loro di fare verifiche perchè è un grande problema sociale quello delle auto che circolano senza assicurazione. Avremo finalmente nuovi soldi da investire nella manutenzione nel 2024 quando finiremo mutui accesi 20 anni fa. Si parla di 2 milioni all'anno, dai quali se togli i 300 mila del mutuo acceso per la Trossi significa che avremo a disposizione per la causa 1,7 milioni. L’impegno di un costante lavoro di monitoraggio delle strade e delle scuole è un obbiettivo primario della nostra Provincia, per noi la sicurezza degli utenti e fondamentale”.