Pella: "Bene tavolo del Ministro Nordio su abuso d'ufficio e traffico d'influenze”

“Prendiamo atto con soddisfazione della notizia dell'insediamento di un tavolo di discussione sui reati di abuso d'ufficio e traffico di influenze. Temi importantissimi affrontati in occasione dell'Assemblea nazionale dei sindaci a Bergamo con il Viceministro Sisto e durante un confronto con ANCI insieme al Ministro Nordio svoltosi a dicembre”. A darne notizia il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella.

E aggiunge: “Dare seguito in così breve tempo a un'istanza così sentita da sindaci e amministratori locali é un segno di grande attenzione e rispetto istituzionale, che apprezziamo molto e cui daremo il massimo contributo e supporto, come Forza Italia, avendo peraltro già presentato due proposte di legge nelle scorse settimane, a prima firma mia e del collega Pittalis, insieme ai deputati Cattaneo e Rossello, per la revisione radicale, l'una, e per l'abrogazione, l'altra, del reato d'abuso d'ufficio. Si tratta di un’esigenza prioritaria, sentita da tutti gli amministratori in maniera trasversale, soprattutto ora che ci troviamo di fronte agli obiettivi e ai traguardi del PNRR da non mancare assolutamente”.

“Siamo quindi fiduciosi che nelle prossime settimane - conclude il parlamentare biellese - si possano ottenere le risposte che attendiamo da tempo, per un Paese dove fare il sindaco non sia più un mestiere da evitare o da temere, ma una responsabilità in grado di contribuire alla crescita e allo sviluppo dei territori”.