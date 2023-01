Il Pd sta entrando in una nuova fase congressuale e domani, venerdì 13, alle ore 21, presso la sede della fondazione Biella domani (sotto la sede del Pd Biella di via Trieste angolo via Piave), ci sarà un incontro dove ci si confronterà su diversi temi.

In particolare, questo primo incontro è stato organizzato per capire, confrontarci e dibattere le motivazioni per cui è nata la mozione "Parte da noi ".