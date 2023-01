Scuole, open day a Gaglianico e Ponderano

Ritorna l’open day nell’istituto comprensivo di Gaglianico, Ponderano eBorriana. Sabato 14 gennaio, infatti, le porte delle scuole sarannoaperte per consentire ai genitori e ai bambini residenti in zona diconoscere le attività e i progetti delle diverse scuole, in ragionedelle prossime iscrizioni per il nuovo anno scolastico.A Ponderano sarà possibile accedere dalle 9 alle 11.

Mentre a Gaglianicodalle 10 alle 12. Ai genitori, ai bambini e alle bambine sarannomostrati gli spazi della scuola, tra aule, palestra, laboratori esoprattutto i diversi progetti realizzati nel corso dell’anno.L’iniziativa ritorna dopo la sospensione degli ultimi due anni, dovutaal contrasto al “Covid”. Il dirigente scolastico Lorenzo Zampieri saràpresente, in entrambi i plessi scolastici.