Biella, c'è ancora tempo per partecipare all'edizione 2023 di Nuvolosa (foto di repertorio)

Ultimi giorni per partecipare all'edizione 2023 di Nuvolosa, il Festival del fumetto.Inviate le tavole e la documentazione richiesta a premionuvolosa@gmail.com entro venerdì 13 gennaio: la giuria di professionisti è già pronta a valutare le vostre opere!

I giurati di quest'anno sono: Ivan Calcaterra (disegnatore di Dragonero e Nathan Never); Fabio D'Auria (disegnatore per Bonelli, Soleil e Colorista per Marvel); Fabrizio Russo (disegnatore di Dampyr e Zagor); Claudio Stassi (disegnatore di Dampyr). Tutte le indicazioni sul concorso e il regolamento del premio nuvolosa sul sito https://wp.informagiovanibiella.it/premio-nuvolosa/