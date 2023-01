Un brutto incidente che poteva avere conseguenze ben peggiori quello capitato a Nichelino. All’altezza della rotatoria il conducente di un monopattino si è scontrato con un furgone.

L’autista del camioncino si è fermato per prestare aiuto all’altra persona, chiamando subito i soccorsi. Il ferito è stato portato al Cto ma, nonostante le ferite riportate, per fortuna non è in gravi condizioni.La dinamica dell'incidente, intanto, è al vaglio della Polizia locale di Nichelino.