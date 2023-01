Trivero, ubriaco perso finisce in Pronto Soccorso. A Biella cammina “brillo” troppo vicino alla strada (foto di repertorio)

È stato necessario l'intervento congiunto di Carabinieri e 118 per prestare la prima assistenza all'uomo in evidente stato di ubriachezza. Una volta raggiunto, è stato caricato a bordo dell'ambulanza e trasportato in Pronto Soccorso. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, 11 gennaio, a Trivero, nel comune di Valdilana.

Nelle stesse ore, è stato segnalato a Biella un soggetto altrettanto ubriaco intento a camminare troppo vicino alla strada. Sul posto si sono portati i militari dell'Arma ma l'uomo era già sulla via del ritorno a casa.