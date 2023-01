Palazzina a fuoco a Scopello, in azione anche Vigili del Fuoco di Biella VIDEO

In data odierna le squadre del distaccamento permanentemente di Varallo della centrale di Vercelli, quelle volontarie di Cravagliana e Alagna più una dal comando di Biella sono intervenute a Scopello per un incendio abitazione. Il rogo ha interessato in modo particolare il tetto dell'intero edificio. L'intervento dei Vigili del Fuoco è ancora in corso.