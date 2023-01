Amara sorpresa questa mattina a Crevacuore dove nella notte è avvenuto un furto alla farmacia del paese.

Stando alle prime ricostruzioni, i ladri avrebbero forzato la saracinesca e danneggiato la porta d'ingresso per introdursi all'interno del locale: qui, avrebbero asportato dalla cassa denaro contante. Al momento, è in fase di quantificazione l'ammontare del bottino. Sul posto i Carabinieri a cui sono affidate le indagini per dare un volto ai malfattori.