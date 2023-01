Torna il carnevale al Piazzo, e intanto è botta e risposta tra NightLife Project e Comune sull'organizzazione

L'’11 di febbraio nel calendario degli appuntamenti del carnevale di Biella è stata inserita una grande festa al Piazzo.

Tra NightLife Project e Comune è però in queste ore nato un botta e risposta proprio a proposito dell'evento, che noi riportiamo integralmente.

"Proprio per evitare che si ripetesse quanto successo per il Capodanno e cioè che ci trovassimo nella situazione dove non vi fossero i 30 giorni tassativamente pretesi da ASL fra la data di richiesta e quella dell'evento - scrive lo staff di NightLife Project - , abbiamo prima verificato che non vi fossero domande di altri soggetti per manifestazioni similari e successivamente presentato, il 3 gennaio, l'istanza per l'organizzazione della "Folle Notte" nonostante fossimo già impegnati con quasi tutte le energie al Carnevale di Ivrea perché non potevamo immaginare che quello della nostra Città , già rimasto orfano del Processo del Babi, non avesse nessun evento aggregativo rilevante e che interessasse il pubblico più trasversale possibile, ancor più nell'anno della ripartenza. Siamo rimasti molto sorpresi, quindi, nel sapere che successivamente alla presentazione della nostra istanza, improvvisamente, ci sia stata questa frenetica corsa a calendarizzare un altra manifestazione in una data precedente che , per altro, non ha alcun senso con il carnevale dal momento che qualsiasi tipo di evento musicale, in ogni parte d'Italia, viene svolto tradizionalmente nel weekend immediatamente successivo a quello del giovedì grasso. Sembra ricalcare quanto avvenuto nel 2020 quando proprio l'Assessore Gaggino, assecondando le velleità organizzative del consigliere Maiolatesi, volle mettere in opera una serata musicale la sera precedente a quella prevista per la "Folle Notte". Allora ci limitammo a rinunciare all'istanza trovando stupido realizzare due manifestazioni consecutive concentrando le nostre energie su Ivrea ma diffidando formalmente l' Assessore ad utilizzare il nome della "Folle Notte" perchè quanto così pedestremente programmato era lontanissimo dallo spirito con cui erano state realizzate le precedenti quattro edizioni ed Il risultato, infatti, fu disastroso nonostante l'ingaggio (e il relativo cachet importante n.d.r.) di una delle band più celebri del panorama italiano con poche centinaia di persone salite al Piazzo. Questo semplicemente perchè l'approccio dilettantistico con cui era stata fortemente voluto ed organizzato quel surrogato non ha fatto cogliere un aspetto che qualunque professionista avrebbe, invece, facilmente individuato: il successo della Folle Notte era nel concetto di aggregazione che partiva dal carnevale dei bambini il pomeriggio per finire al coinvolgimento delle attività del quartiere e non la semplice realizzazione di una serata di "discoteca all'aperto" .E proprio per evitare che si ripetesse quel disastro e trovando inutilmente infantile qualsiasi forma di pavoneria che abbiamo voluto inviare una mail a Gaggino rendendoci nuovamente disponibili a rinunciare all'istanza e lasciando libera, quindi, la data corretta concedendo gratuitamente la possibilità di utilizzare il marchio della "Folle Notte" purchè, ovviamente, chiunque fosse l'organizzatore si impegnasse a seguire poche, semplici discriminanti ma per noi fondamentali: l'assoluta gratuità dell'evento, la realizzazione di attività pomeridiane dedicate ai bambini, l'utilizzo di artistico rigorosamente biellese e l'ovvia, assoluta e rendicontata assenza di lucro diretto o indotto da parte di chiunque, a maggior ragione, se ricopre un incarico istituzionale.Ad oggi l'Assessore non ha ancora trovato, probabilmente, il tempo per risponderci.Non possiamo che restare in attesa prima di spendere inutilmente tempo, denaro ed energie per adempiere agli obblighi burocratici fisiologicamente necessari all'organizzazione di un evento come questo se è nella volontà del rappresentante del Comune impedire, di fatto, che non si faccia la "Folle Notte 2023" nei modi e nei tempi che ne hanno decretato il successo fin dal 2015, confidando di ottenere un riscontro prima del 18 Gennaio quando saranno irrimediabilmente scaduti , anche questa volta, i termini di presentazione dei progetti".

Questa la risposta dell'assessore comunale agli Eventi Massimiliano Gaggino:

"In relazione alla mail inviatavi da “NightLife Project”, avente ad oggetto l’organizzazione dell’evento della “Folle Notte” legata alle manifestazioni legate al Carnevale 2023 mi permetto di intervenire per ricostruire alcuni aspetti della vicenda. Innanzitutto sono sorpreso non tanto per i modi, ma piuttosto per le tempistiche con cui il il sig. Regis si è rivolto all’Amministrazione e alla stampa. Il 3 gennaio ha presentato autonomamente ai soli uffici tecnici del Comune l’istanza necessaria per ottenere le autorizzazioni a realizzare l’evento, senza minimamente informare l’assessorato Eventi e Cultura che da sempre si occupa dell’organizzazione, insieme ai Comitati Cittadini, del Carnevale.

Il sottoscritto, alla fine del mese di novembre aveva già incontrato le maschere biellesi per concordare il programma del “Carnevale 2023” e in quella occasione, proprio le maschere stesse, per svariati motivi, avevano deciso di fissare la data della festa al Piazzo l’11 di febbraio. In occasione di quegli incontri si concordò altresì il calendario delle altre manifestazioni legate al “Carnevale 2023”, coinvolgendo quale partner operativo la Pro Loco Biella e Valle di Oropa che da sempre collabora all’organizzazione dei più svariati eventi. Ho avuto contezza dell’iniziativa autonoma di NightLife Project solo in data 9 gennaio, quando il sig. Regis mi ha scritto la mail, il cui contenuto è stato portato anche a vostra conoscenza.

Se il Comune e gli altri organizzatori del “Carnevale 2023” fossero stati contattati con l’opportuno anticipo che si conviene in queste occasioni, avrebbero certamente valutato la proposta formulata. Per il resto mi preme aggiungere che molte delle affermazioni del sig. Regis siano opinabili in quanto come mi ricordano, mentre sto scrivendo, Gipin e Catlina la “Folle Notte” dei biellesi esiste dagli anni Settanta e chissà quanti organizzatori si sono succeduti in questi decenni.

In merito all’edizione 2020 della manifestazione, citata da Regis come disastrosa, hanno partecipato, sempre da fonti del Comitato Carnevale, oltre 3 mila persone (si allegano alcune foto). Per quanto riguarda l’organizzazione, affidata anche in quell’occasione alla Pro Loco cittadina, mi pare ingiusto e poco rispettoso definirla “dilettantistica”, visto che erano stati coinvolti professionisti biellesi tuttora presenti sul nostro territorio con un’importante manifestazione estiva. Lascio a loro l’eventuale replica in merito. Infine un dubbio mi attanaglia, anche se già verificato on-line all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi: corrisponde a verità il fatto che la società NightLife Project abbia registrato il marchio “La Folle Notte” (documento in allegato), costringendo di fatto i comitati carnevale, nonché la Città di Biella, a dover richiedere l’autorizzazione a poter organizzare una manifestazione appartenente alla decennale tradizione del carnevale biellese utilizzandone il nome con cui tutti i cittadini l’hanno sempre conosciuta?".