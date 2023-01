Lessona, una giornata dedicata al cittadino per l’attivazione dello Spid

MigliorAttivaMente, associazione di promozione sociale, approda a Lessona per aiutare i cittadini con le procedure di creazione dell’identità digitale.

Venerdì 20 gennaio, dalle 9 alle 13, lo staff dell’Associazione sarà a disposizione per l’attivazione gratuita dello Spid in Piazza Marconi 5. Per accedere al servizio è necessario prenotarsi, contattando l’indirizzo email info@migliorattivamente.org.