Soroptimist Biella: Raffaella Miori è il nuovo presidente, FOTO

Passaggio di testimone a Soroptimist Biella: Raffaella Miori è subentrata come presidente a Elisabetta Vola.

"Grazie per le belle parole della nuova Presidente Raffaella Miori che ci guiderà in questi due anni un incarico che l’onora ed entusiasma per la fiducia che le è stata dimostrata - scrive il Club in un post sui social -. Grazie alla nostra Past President Elisabetta Vola che ci ha guidato in due anni difficili con spirito di squadra pensando al futuro dove la voce delle donne ha risuonato forte e autorevole tenendoci unite".