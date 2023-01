Mosso non dice addio all'edicola: giornali e riviste da inizio anno si comprano all'alimentari

Mosso non dice addio all'edicola: giornali e riviste giornali e riviste da inizio anno si comprano all'alimentari

Lo storico Alimentare Grosso di Mosso diventa ora anche l’edicola del paese. L’affetto per il paese dove sono nati, cresciuti, e vivono tutt’ora, ha spinto Manuela e Attilio, titolari dell'alimentari, a rilevare anche la licenza di edicola fino alla fine del 2022 in capo ai proprietari del bar, dove con il cambio di gestione quelli nuovi hanno però scelto di non rilevare.

“Ritengo che l’edicola per una realtà anche piccola sia sempre utile", racconta Manuela. La consegna della spesa a domicilio, su richiesta, da parte dell'alimentari, era già attiva prima della pandemia per aiutare i cittadini più fragili con le pesanti buste della spesa, e la sua frequenza è esponenzialmente aumentata durante gli anni del Covid. Ora, alla consegna della spesa, come servizio, si è aggiunto anche quello di quotidiani e riviste, coprendo oltre a Mosso anche i Comuni di Veglio, Camandona e Valle Mosso.

“L’idea - conclude Manuela - è quella di far vivere il paese. Se continuiamo a perdere attività non rimarrà più nulla.” Dalle sue parole trapela l’amore per il territorio, che si vede anche dai prodotti che vende nel negozio: le tome locali e il pane dei forni del territorio, che attirano e soddisfano i clienti da 25 anni.