Sold out per il concerto dell’Alby Band a Sandigliano. Debutto live del gruppo

“Una soddisfazione veramente unica". Alberto Schiapparelli parla così del debutto dal vivo del suo album “Alby, Questo Sono Io” al teatro di Sandigliano, lo scorso 7 gennaio, che ha portato sul palco con l'Alby Band.

Nonostante si esibisca da molti anni sul palcoscenico, come chitarrista della band Schegge Sparse, per Alberto era la prima volta che si trovava sul palco con il gruppo Alby Band per suonare la sua musica, i suoi testi, e racconta l’evento come un’esperienza unica: “Quando si portano sul palco i propri pezzi è un’emozione del tutto diversa. L’evento è stato il coronamento di un sogno che nemmeno la pausa forzata per la pandemia ha indebolito".

Con la pubblicazione del suo album nel 2022 sono riprese anche le prove che erano iniziate prima del Covid dell’Alby Band, creata ad hoc in vista del concerto: Alberto Schiapparelli alla voce e chitarra, Joe Bonfante al basso e alla chitarra, Gianni Peraldo e Luca Malvezzi alle chitarre, Efrem Urru alle tastiere e Simone Dalle Rive alla batteria. A rendere ancora più speciale l’evento è stata la partecipazione di 8 ospiti, cantanti e musicisti ma soprattutto amici, che hanno contribuito al successo della serata.

L’obiettivo per l’Alby Band era quello di dar vita ad una festa, attraverso generi musicali e temi diversi, per emozionare il teatro di Sandigliano. “Alla fine ce l’abbiamo fatta! - racconta Alberto - . E’ stato davvero uno spettacolo grandioso.”

I presenti, numerosissimi, hanno reagito con entusiasmo alle canzoni di Alberto, che raccontano episodi di vita vera, in cui hanno potuto immedesimarsi.

Un ringraziamento speciale Alberto lo fa agli Amici del Cinema di Sandigliano, Benedetta Lanza e Marisa Enrico, che hanno reso possibile il concerto con grande disponibilità e impegno.

Forte del successo dell’evento Alberto sogna di riproporre il concerto quest’estate all’aperto, ma per ora si concentra sulla registrazione di un nuovo album.