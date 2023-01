Il Consiglio regionale omaggia Lido Riba: “Amante delle montagne, ha dedicato la sua vita alla provincia”

Sessanta secondi di silenzio, poi l’applauso scrosciante. Si è svolta oggi la commemorazione in Consiglio regionale di Lido Riba, ex consigliere regionale, assessore e presidente di Uncem scomparso lo scorso 14 luglio dopo una vita dedicata alla politica e al territorio.

Nato a Caraglio (Cuneo) e spentosi all’età di 78 anni, Riba è stato ricordato dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano Allasia: “Di lui ricordiamo proprio le terre alte, l’amore per il territorio”.

“Ha sempre lavorato, è sempre stato un grande viaggiatore in grado di raccontare 50 anni di incontri in un’autobiografia: ha vissuto una vita in provincia, con un innegabile impegno politico e sociale” ha proseguito il presidente del Consiglio regionale.

Lido Riba, che in passato si era definito occitano per nascita e cultura, innamorato della sua terra, ha dedicato la sua vita e il suo lavoro alle montagne. “Chi l’ha conosciuto ne ha apprezzato le qualità umane e politiche, la passione, la dedizione per gli incarichi. Con il Consiglio regionale ha mantenuto uno stretto rapporto, anche in altri ruoli” ha concluso Allasia, rinnovando le condoglianze di tutto il Consiglio alla moglie Luciana e ai figli Valeria ed Emiliano. Alla cerimonia, oltre a parenti e amici, ha partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.