Apertura straordinaria per i Saldi de Il Lanificio domenica 15 gennaio. Occasione unica per eleganza e qualità

Nato nel cuore del distretto tessile del Biellese, l’ambizione de “IL Lanificio” è quella di soddisfare le molte esigenze della quotidianità, attraverso la costante innovazione ed il saldo legame con la tradizione e il territorio.

Ai capi formali classici ed eleganti del tessuto del Lanificio Cerruti, si affianca la linea casual adatta per la vita di tutti i giorni: protagonista è la maglieria, realizzata con le migliori materie prime come il cashmere. Una produzione imperniata sul made in Italy che garantisce alle collezioni un’eccellente manifattura ed un’inconfondibile cura dei dettagli.

I saldi invernali puntano il loro accento su capi spalla tra cui cappotti e giacconi senza dimenticare maglieria, pantaloni, camicie, e domenica 15 è in calendario un'apertura straordinaria.

Visita il link https://www.illanificio.it/it/