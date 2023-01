Biella Digital Focus, arriva Barbara Graffino

Innovazione, upskilling e reskilling e la sempre crescente necessità delle aziende di saper attrarre nuovi talenti, sono i temi al centro del prossimo Biella Digital Focus. Quando si parla di trasformazione digitale, infatti, la parola chiave è trasformazione. Il nuovo mondo del lavoro, le organizzazioni e i processi aziendali sono stati stravolti dal digitale e dalle nuove tecnologie.

La velocità esponenziale del digitale ha modificato le regole del gioco e quello che abbiamo vissuto con la pandemia globale è stata una vera e propria accelerazione di questa dinamica. Per abbracciare questa nuova sfida, le organizzazioni debbono intraprendere percorsi di trasformazione e accompagnamento delle proprie persone, punto centrale del prossimo sviluppo. "Corporate Digital transformation" è dunque l’argomento al centro del prossimo Biella Digital Focus, webinar organizzato dall’Unione Industriale Biellese in programma martedì 17 gennaio dalle 17.30 alle 18.15.

Il protagonista dell’incontro sarà Barbara Graffino che dialogherà con Michele Tolu, presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici Uib, e Christian Zegna, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori e vice presidente Uib con delega alla Digitalizzazione. Durante il focus sarà inoltre dato ampio spazio alle domande dei partecipanti. Barbara Graffino è un’imprenditrice torinese, classe 84, Co-Founder e Ceo di Talent Garden Fondazione Agnelli affiliata a Talent Garden, il più importante operatore europeo di digital education nonché la più grande community in Europa di innovatori dell’ecosistema tech.

E’ anche socia fondatrice di WeTrust, una small investments company specializzata nel supporto e nell’investimento in startup innovative. E’ vicepresidente di Blooming Group una holding attiva nello sviluppo di brand del settore food e beauty care.Dal 2016 al 2020 è stata il più giovane membro del Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo.Una vera passione per il civic engagement, una tensione profonda per le reti virtuose la portano ad impegnarsi nel mondo associativo: è Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino. Dal 2015 è vicepresidente di Nexto, associazione che unisce cittadini accomunati dal desiderio di promuovere e valorizzare la propria città. Dal 2014 al 2019 è stata Presidente di YES4TO, tavolo inter-associativo che aggrega 21 associazioni giovanili torinesi del mondo dell’impresa e delle professioni.Biella Digital Focus è il ciclo di webinar per approfondire diversi temi legati alla digitalizzazione organizzata dall'Unione Industriale Biellese e dedicata alle imprese.

Gli appuntamenti proseguono una volta al mese fino a maggio, quando si terrà il Biella Digital Summit 2023, la seconda edizione del convegno organizzato dall'Uib per fare il punto sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione e il loro impatto sulla competitività dell'impresa.La partecipazione ai webinar Biella Digital Focus è gratuita e aperta a tutti gli interessati. L’evento si svolgerà online, sulla piattaforma Zoom, e darà ai partecipanti la possibilità di interagire con gli ospiti e porre le proprie domande.