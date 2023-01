Autotrasporto, Maio presidente Fiap Biella: “2023, un anno che inizia in salita”

Anno nuovo, problemi vecchi nel settore dell'autotrasporto. Tra rincari e difficoltà nel fare circolare le merci su strada il settore è in forte crisi.

Dal 1° gennaio 2023 il Governo ha cancellato il taglio delle accise carburanti su benzina, diesel, gpl e le agevolazioni sul metano per le auto. Tradotto in pratica significa un rincaro di circa 20 centesimi al momento di fare rifornimento, mentre per il settore dell'autotrasporto questo significa che torna il rimborso per le accise, spiega Federico Maio, presidente provinciale Fiap.

“Nei mesi in cui c'era lo sconto il rimborso delle accise era bloccato. Nel 2022 il Governo ci ha concesso uno sconto per i primi tre mesi. Va bene lo sconto perchè ne usufruiscono tutti, ma noi che usiamo il gasolio in modo industriale ed incide sul costo della nostra azienda per più del 30 % è stata una botta non indifferente”. Il grande problema è che l'aumento del gasolio si riversa per lo piu’ sul consumatore finale, prosegue Maio: “Siamo tutti noi cittadini che paghiamo le conseguenze di tutti questi cambiamenti. Poi dobbiamo contare anche l'aumento delle autostrade, dei ricambi delle assicurazioni e dei pneumatici. Sono tutti extra che pesano sulla catena del trasporto. Ogni anno ai caselli gli aumenti sono del 3/ 4 %, e adesso ci sono anche gli adeguamenti Istat circa del 10%”.

Fino al 2 marzo i dipendenti potranno godere del bonus benzina. “Il fatto è che si tratta di una misura che ha riconfermato il Governo – continua Maio - ma che ricade sulle aziende perchè sono loro che possono decidere di darli, con soldi propri. L'unico vantaggio per la ditta e per il lavoratore è che non vengono tassati”.

A incidere sul settore è anche la difficoltà nel fare circolare i mezzi. “Da anni l'80% delle merci viaggia su strada – continua il presidente Fiap – solo che molte sono in cattivo stato, molte in perenne manutenzione e questo comporta un rallentamento nelle consegne, onere per lo più a carico degli autotrasportatori. Altro annoso problema è la difficolta di trovare autisti che vogliano fare questo lavoro ed anche reperire mezzi perchè per via della pandemia c'è stato un rallentamento della produzione con aumenti di oltre il 20 % sui nuovi acquisti oltre alla chiusura di parecchie aziende. Si prevende un futuro molto incerto per il nostro settore speriamo che questo nuovo Governo prenda in considerazione le istanze del settore rendendosi conto che il trasporto e la logistica sono parte importante del tessuto produttivo italiano ”.