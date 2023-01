Teatrando propone una nuova edizione del suo “Gran tour delle fiabe”

Dopo una piccola pausa natalizia, la compagnia Teatrando ritorna in azione con il suo “4° Gran Tour delle fiabe”, che nella sede di via Ogliaro 5 a Biella offre un percorso semi-itinerante con letture rivolte ai bambini. Rispetto alle precedenti edizioni, la proposta cresce proponendo tre programmai diversi, articolati in sei fine settimana. Pensato per bambini a partire dei 4 anni, il percorso si svolge con la formula ormai consolidata e senza le restrizioni previste lo scorso anno: i bambini torneranno a sedersi sul palco insieme agli attori, mentre i genitori potranno trovare posto sulle sedie collocate intorno all’area d’azione.

Ogni “Gran Tour” inizia, come sempre, con l’esplorazione dello spazio che fa da sede alla compagnia. Un luogo magico e sorprendente, che i partecipanti percorreranno, scoprendone a poco a poco le curiosità, accompagnati da un celebre volatile, che sarà poi protagonista di una prima storia rappresentata in forma teatrale. Al termine di questa prima parte del loro viaggio, giungeranno nella grande sala teatrale, dove avranno inizio le letture vere e proprie.

I racconti, tratti dalle tradizioni popolari italiane e di tante altre culture del mondo, verranno letti in modo dinamico e vivace. In ciascuno dei tre “tour” previsti saranno proposte fiabe diverse, che si ripeteranno uguali nell’arco di due fine settimana consecutivi. S’incomincia domenica 15, sabato 20 e domenica 21 gennaio con “Fiabe dal continente (Europa)”, si prosegue sabato 28 e domenica 29 gennaio e anche sabato 04 e domenica 05 febbraio con “Fiabe dalla mitologia” e si chiude sabato 11, domenica 12, sabato 18 e domenica 19 febbraio con “Fiabe fantasy”. Per ciascun appuntamento sono previsti due diversi ingressi a gruppi alle 15 e alle 16. L’intero percorso dura circa un’ora. Per info: 333.5283350.