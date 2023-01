“Fai della fragilità il tuo punto di forza”, sabato conferenza con NuovaMente

L’associazione culturale NuovaMente organizza sabato 14 gennaio, alle 15 con ingresso libero presso la sede di Biella (Viale Macallè 10) la conferenza “Fai della fragilità il tuo punto di forza” con relatrice la dottoressa Gabriella D’Albertas.

“Viviamo in un periodo estremamente incerto, dove i vecchi equilibri sono andati in frantumi e di nuovi non se ne sono ancora creati. Sarà possibile trovare uno stabile equilibrio interiore anche quando tutto sembra franare?”

Questo il tema che affronterà Gabriella D’Albertas, spiegando come cavalcare l'onda dell'incertezza, invece di farci travolgere e riconosceremo la funzione nascosta degli eventi traumatici, per imparare ad affrontarli in modo “antifragile”.

Gabriella D’Albertas, laureata in lettere, giornalista pubblicista, ha lavorato per anni nel marketing e nella comunicazione, ed è autrice di vari libri di successo (Antifragili - Iniziazione al mondo della fiabe - Cambia Vita cambiando convinzioni- Il potere nascosto nell’ombra). Life Coach e Counselor con approccio ipnotico-costruttivista, è ideatrice del Coaching Integrale, un metodo che consiste in una serie di interventi sinergici volti a raggiungere, nel più breve tempo possibile, gli obiettivi concordati ed un sano equilibrio.

Prenotazione obbligatoria telefonando al 3470537574 oppure inviando mail a nuovamentebiella@libero.it .